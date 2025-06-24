В поселке Юрино Республики Марий Эл построят пассажирский причал стоимостью 528,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл построят пассажирский причал за 528,6 млн рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В Марий Эл построят пассажирский причал за 528,6 млн рублей

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проект включает строительство самого причала, пешеходного моста и открытого павильона. Также предусмотрено создание систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм и ограждений.

Заказчиком выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета Марий Эл поэтапно: в 2025 году — 158,5 млн руб., в 2026 году — 148,1 млн руб., в 2027 году — 222 млн руб. Работы должны завершиться не позднее 30 октября 2027 года.

О планах строительства причала глава региона Юрий Зайцев сообщал в феврале 2025 года. Проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. К 2026 году власти планируют начать строительство еще одного причала в селе Кокшайск стоимостью 640 млн руб. Оба объекта на Волге должны способствовать развитию речного туризма в регионе.

Анар Зейналов