Ветеранов СВО на Урале обучат ораторскому мастерству для выступлений в школах

Бывших участников специальной военной операции (СВО) начали обучать ораторскому мастерству, передает близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал». Первое занятие прошло в Екатеринбурге на площадке филиала фонда «Защитники Отечества», в нем поучаствовало свыше 30 ветеранов СВО, включая участников программы «Управленческие кадры Урала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Это первая образовательная программа подобного формата в Уральском федеральном округе (УрФО). Курс рассчитан на 16 часов, занятия планируются как офлайн, так и в онлайн-формате. Участники программы узнают, как побороть волнение перед выходом к аудитории, их обучат работе над дикцией, артикуляцией и основам самопрезентации.

Полученные навыки уже осенью экс-бойцы смогут применить в школах Свердловской области, когда будут рассказывать о выполнении целей СВО по своему опыту. «Если мы не заложим что-то важное, ценное в умы подрастающего поколения, то кто-то воспользуется этой возможностью и на свежее, незаполненное поле умов детских внесет свою информацию, возможно, деструктивную, ненужную»,— объяснила автор курса, лектор и телерадиоведущая Ольга Зиналиева.

Напомним, «Управленческие кадры Урала» стали региональным аналогом федеральной программы «Время героев» в Свердловской области. По итогам программы будет сформирован кадровый резерв управленцев для работы в органах власти и организациях региона.

Ирина Пичурина