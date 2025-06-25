Арбитраж отменил решение об освобождении помещения Beer House на Невском

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения предыдущих инстанций в части требований по освобождению помещения по адресу Невский проспект, 62, площадью около 140 кв. м. Там был расположен ресторан сети Beer House.

В помещении находились кухня, а также подсобки. Полная площадь ресторана, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на материалы дела, может составлять 1,6 тыс. кв. м.

Комитет по контролю за имуществом после одной из проверок посчитал, что планировка не соответствует требованиям и что кухня оборудована в помещении без основания. После этого уже комитет имущественных отношений обратился в суд с требованиями о приведении помещения в первоначальное состояние и об его освобождении, первое — к ООО «Коланы 62» (собственник площадей), второе — к ООО «Коланы 62» и ООО «Триумф II» (являлось арендатором).

После удовлетворения требований компания «Коланы 62» решила обратиться в суд кассационной инстанции. Он усмотрел в деле несколько сомнительных моментов и отменил предыдущие решения.

Дарья Астанина