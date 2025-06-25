В аэропорту Пензы введены ограничения на вылет и посадку самолетов

В аэропорту Пензы для обеспечения безопасности полетов ввели временные ограничения на выпуск и прием самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сообщение о временных ограничениях появилось в 9:42 мск. Накануне в авиагавани менялось расписание полетов в связи с введением режима закрытого неба — плана «Ковер». Позднее ограничения были сняты.

Введение ограничений связано с риском воздушной опасности. Минобороны отчитывалось, что за ночь силами ПВО было сбито 18 беспилотников над регионами России. Семь из них — над Ростовской областью, четыре — над Крымом, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря, а также один — над Брянской областью.

Екатерина Отрашкевич