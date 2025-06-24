Пензенский аэропорт изменил расписание полетов на 24 июня

В Пензенском аэропорту пришлось изменить расписание полетов на сегодня, 24 июня. Об этом сообщил директор воздушной гавани Юрий Осколков.

По его словам, причиной изменения расписания стало введение плана «Ковер». Так, самолет должен прилететь из Москвы в Пензу в 14:50, а вылет из Пензы в российскую столицу запланирован на 15:40.

Из Санкт-Петербурга в Пензу прилет лайнера намечен на 15:50. Из Пензы в Санкт-Петербург вылет воздушного судна запланирован на 16:30.

Павел Фролов