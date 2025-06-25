Силы ПВО за ночь сбили 18 БПЛА над пятью российскими регионами

В период с 22:45 24 июня до 5:40 25 июня средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, четыре БПЛА сбили над Крымом, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря, один — над Брянской областью.

В ростовском Таганроге в результате падения БПЛА загорелась кровля на стадионе «Форте Арена», разрушена стена. Также повреждено остекление окон в двух многоквартирных домах. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что никто не пострадал. Об отсутствии пострадавших и разрушений сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.