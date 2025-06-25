Проект строительства конгресс-центра в центре Углича согласован

В Угличе на Успенской площади появится конгресс-центр. К настоящему моменту выдано положительное заключение на «регенерацию историко-градостроительной среды путем строительства здания». Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Застройщиком конгресс-центра является ООО «Волга Эстейт», площадь земельного участка, где появится здание, составляет 4,2 тыс. кв.м. «Ъ-Ярославль» сообщал, что строительство конгресс-центра планируется на месте деревянного детского городка. Само здание будет выполнено «в контексте окружающей гражданской застройки XVIII – начала XX столетий». Высота конгресс-центра составит не более 10 м до конька кровли. Также рядом хотят возвести церковь.

Алла Чижова