В Воронежской области хотят построить комплекс по безопасной утилизации отходов

Глава Эртильского района Воронежской области Иван Лесников на встрече с губернатором Александром Гусевым представил проект по строительству комплекса безопасной утилизации отходов. Объем вложений оценивается в 150 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект может реализовать ООО «Термобионика», которое, по данным «Ъ-Черноземье», пока не зарегистрировано. Он предполагает установку на участке площадью около 1 га установки для обезвреживания и утилизации отходов путем сжигания при температуре до 1 200°С. Затем идет очистка и деструкция отходящих газов методом окисления озоном и дальнейшим дожигом при температуре 1 500°С.

«Таким образом, вредных выбросов в результате технологического процесса не образуется, а из отходов получается минеральная смесь, которая соответствует утвержденным техническим условиям и может использоваться в строительстве зданий и при ремонте автодорог»,— рассказали в облправительстве.

Мощность установки составляет от 500 до 5 тыс. кг в час. Она может работать круглосуточно. В результате реализации проекта планируется создание до десяти рабочих мест.

Администрация района изучает возможность предоставить участок для установки комплекса. Губернатор Александр Гусев поручил проработать вопросы, связанные с соблюдением экологических и санитарных норм, а также удаленностью от населенных пунктов, чтобы гарантировать экологическую безопасность проекта.

На прошлой неделе стало известно, что власти Воронежской области решили расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Экомир» о строительстве полигона и мусоросортировочного комплекса в Поворинском районе за 700 млн руб. Необходимость этого объяснили пересмотром территориальной схемы обращения с ТКО. По данным «Ъ-Черноземье», ее разработает татарское ООО «Эттон груп» за 7,1 млн руб.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова