Сквер Чайковского в Новороссийске освободят от велосипедов и электросамокатов

Городская комиссия по безопасности дорожного движения Новороссийска приняла решение ограничить движение на велосипедах и СИМ по территории сквера им. Чайковского. Такое решение приняли на очередном заседании комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ Фото: Ольга Кулишенко, Коммерсантъ

Специалисты решили согласовать установку дорожных знаков 3.9 «Движение велосипедов запрещено» и 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) запрещено» на территории сквера.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске 12-летний ребенок погиб при падении с электросамоката. Школьник наехал на металлический трос-ограждение, установленный на территории заправочной станции.