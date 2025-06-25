В Екатеринбурге откроют центр пробации для участников СВО, осужденных повторно

В одном из районов Екатеринбурга откроют новый центр пробации для бывших участников специальной военной операции (СВО), совершивших преступления повторно, сообщил врио заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области Эдгар Каргелис в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Центр планируют открыть к концу 2025 года, где он появится, пока неизвестно. В нем будут работать специалисты, которые помогут участникам СВО вернуться к нормальной жизни. Им будут предоставлять психологическую и юридическую поддержку, а также помогать с трудоустройством и поиском жилья. «Эти лица также будут попадать под ресоциализацию, мы их будем помещать в центр пробации, где ими будут заниматься: восстанавливать документы, помогать оформлять удостоверения. В таких центрах обычно оказывается полная квалифицированная психологическая помощь. Точно так же и юридическая»,— отметил Эдгар Каргелис.

Всего в Свердловской области сейчас работает два центра пробации, и за прошлый год в них обратились 757 человек, 450 из которых удалось трудоустроить. Их целью служит снижение повторных преступлений.

Напомним, правительство Свердловской области рассматривает здание бывшего санатория «Уктус» на ул. Просторная, 1 в Екатеринбурге в качестве перспективной площадки для создания центра по реабилитации участников СВО. Ранее там планировали открыть центр для осужденных к принудительным работам, однако против идеи выступили местные жители.

Ирина Пичурина