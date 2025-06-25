Ярославские предприятия запросили почти 700 целевиков
В Ярославской области предприятия подали запрос на обучение 684 специалистов в вузах региона со следующего года. Об этом сообщил первый зампред правительства области Денис Хохряков.
Фото: Александр Колосов, Коммерсантъ
«Нашим предприятиям не хватает специалистов. Особенно на обрабатывающих производствах, в торговле, строительстве. Нужны инженеры, рабочие, слесари, продавцы, повара, швеи. Кадровый вопрос во многом решаем с помощью целевого обучения»,— прокомментировал господин Хохряков.
Он добавил, что предприятия работают по целевым договорам не только с вузами, но и с колледжами и техникумами. Сейчас их заключено более тысячи, что в пять раз больше, чем три года назад.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в вузах региона началась приемная кампания.