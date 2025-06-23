Ярославские вузы начали прием заявлений от абитуриентов

В Ярославской области в вузах стартовала приемная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева готов принять 433 студента на бюджетной основе. Вуз открывает в этом году новые магистерские программы на базе передовой инженерной школы «Технологии двигателестроения».

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова подготовил 833 бюджетных места на программах бакалавриата и 294 – в магистратуре. Открываются и новые направления — «Управление культурными ресурсами» и «Медиакоммуникации».

Ярославский государственный медицинский университет примет 559 студентов на бюджетной основе, 371 из них — целевики.

В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского с этого года будут готовить учителей арабского языка в паре с английским, а также запустят программы в сфере креативных индустрий и технологического предпринимательства.

Новую программу по информационной безопасности открывает и Ярославский государственный технический университет. Вуз подготовил около 800 бюджетных мест по 39 направлениям.

Ярославский государственный театральный институт выделил в этом году 30 бюджетных мест для поступающих на очную форму.

«Ъ» сообщал, что приемная кампания началась более чем в 1,2 тыс. вузов и почти в 4 тыс. колледжей в России. Было выделено 619 тыс. и 835 тыс. бюджетных мест соответственно. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, 73% мест распределено по региональным вузам.

Алла Чижова