В МТС предсказали, когда в России полноценно начнет работать 5G

Услуги связи 5G могут начать предоставлять абонентам в России в течение пары лет, когда операторы получат необходимые частоты, считает гендиректор МТС (MOEX: MTSS) Инесса Галактионова. По ее словам, в стране «затянули» с внедрением 5G «по ряду объективных причин», однако у России есть возможность изучить опыт и ошибки других стран.

«Самое важное для запуска 5G — это радиочастоты. Все операторы во всем мире бьются за "золотой диапазон" — 3,4–3,8 ГГц... Только его использование позволяет обеспечивать операторам нужную экономику,— рассказала глава МТС в интервью РБК.— Поэтому мы надеемся, что в перспективе ближайших двух лет будет решение по этому диапазону в России».

Госпожа Галактионова убеждена в том, что российские власти сделают развертывание 5G-сетей «значительно лучше, чем во многих странах»,— и с точки зрения технологичности, и с точки зрения финансовой эффективности.

«Ъ» ознакомился с оценками операторов «большой четверки» по внедрению пятого поколения мобильной связи на российском рынке мобильных услуг. По расчетам T2, «Вымпелкома» и МТС, затраты на создание сети 5G в Москве составят 100 млрд руб. По оценке «МегаФона» — 106 млрд руб. Операторы сошлись на том, что планируемые к использованию полосы частот (4,8–4,99 ГГц) неоптимальны: для такой сети потребуется примерно в полтора раза больше базовых станций по сравнению с «золотым диапазоном», остающимся пока недоступным.

Подробности — в материале «Ъ» «Диапазон на вес золота».