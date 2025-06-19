X5 Group вложит 840 млн в работу распределительного центра в Тамбовской области

Управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» X5 Group вложит 840 млн руб. в обеспечение эффективной работы распределительного центра в тамбовском индустриальном парке «Котовск». Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2025 представителями инвестора и правительства Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель X5 Group и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов (справа) подписывают соглашение на ПМЭФ-2025

Фото: Правительство Тамбовской области Представитель X5 Group и врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов (справа) подписывают соглашение на ПМЭФ-2025

Фото: Правительство Тамбовской области

В июле 2024 года экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров дал старт строительству логистического центра X5 Group в «Котовске». Уточнялось, что объект будет включать в себя распределительный центр, автотранспортное предприятие, очистные сооружения, спортивную площадку и зону отдыха персонала. Общий объем вложений в проект оценивался в 3 млрд руб.

Выход на полную мощность планируется в 2026 году. Предполагается создание порядка 800 рабочих мест. Размер ежегодных налоговых поступлений ожидается на уровне 4 млрд руб.

В Тамбовской области X5 Group насчитывает «более 200» магазинов «Пятёрочка» и несколько магазинов «Чижик», занимая одну из лидирующих позиций на рынке.

Также в ходе ПМЭФ врио губернатора Евгений Первышов и владелец местного ООО «Энерго-Ресурс» Владимир Назаров подписали соглашение о строительстве в Котовске пункта энергоснабжения на базе газогенераторных установок. Объем вложений в проект превышает 313 млн руб. Максимальная производственная мощность пункта — 24,5 МВт/час, что, по мнению представителей облправительства, позволит полностью закрыть потребности в том числе распределительного центра Х5 Group. Ожидается создание 11 рабочих мест.

Решение о строительстве логоцентра в Тамбовской области было принято в ходе рабочей встречи, которую Максим Егоров провел с представителями X5 Group на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в январе 2024 года.

Ульяна Ларионова, Алина Морозова