«Смотрящего» за Слободо-Туринским районом приговорили к 16 годам колонии

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима Давида Жоржоладзе (по прозвищу Грузин) со штрафом в 700 тыс. руб., которого следствие считает «смотрящим» за Слобо-Туринским районом. Его сообщнику Максиму Шатину суд назначил 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 250 тыс. руб. с ограничением свободы на 2 года, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Давид Жоржоладзе во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Максим Шатин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Давид Жоржоладзе во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Максим Шатин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По версии следствия, Грузин координировал действия организованной группы и следил за кассой — «общаком». Кроме того, он совместно с Максимом Шатиным и Аббасом Гулиевым (дело выделено в отдельное производство) с 2021 по 2022 год вымогал средства у жителей Туринской Слободы под разными предлогами, в частности из-за распространения ими наркотических веществ или в обмен на возврат угнанного автомобиля. В вымогательствах, согласно обвинению, использовалось насилие, участники угрожали потерпевшим «вывезти их в лес», «утопить в реке», «избить палкой».

В зависимости от степени участия в преступлениях суд признал их виновными по ст.163 УК РФ (вымогательство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), ст.161 УК РФ (грабеж), Давида Жоржоладзе также суд отдельно признал виновным по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Напомним, Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, которого следствие считает, его «смотрящим» за областью. Таким статусом его якобы наделили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский).

Мария Шараева