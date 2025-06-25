Главврача Учалинской ЦРБ привлекли к административной ответственности

Учалинская межрайонная прокуратура возбудила административные дела в отношении главного врача Учалинской центральной районной больницы Ильгиза Юсупова за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий и сооружений (ст. 6.4 КоАП РФ) и нарушение требований пожарной безопасности (ст. 6.6 КоАП РФ).

Поводом для привлечения к ответственности, следует из пресс-релиза прокуратуры Башкирии, стало ненадлежащее состояние поликлиники и психиатрического отделения больницы. Сотрудники ведомства, а также Роспотребнадзора и МЧС обнаружили, что здание 1950 года постройки изношено — нет горячей воды, полы и стены имеют множество дефектов, в некоторых палатах разбиты окна, а система пожарного оповещения неисправна.

Несмотря на то, что капитальный ремонт в больнице не проводился более пяти лет, руководство не направляло в министерство здравоохранения заявок на финансирование работ, отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура также выдала главврачу представление об устранении нарушений.

Майя Иванова