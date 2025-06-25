В Оренбуржье отменена тревога из-за угрозы атаки БПЛА

На территории Оренбургской области объявлен отбой опасности атаки беспилотной авиации. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Тревога из-за угрозы атаки беспилотников объявлялась в Оренбуржье вечером во вторник, 24 июня. Перед этим из-за угрозы налета вражеской БПЛА в регионе вводился план «Ковер», и закрывался местный аэропорт. Военных региона привели в боевую готовность.

Во вторник вечером соседние с Оренбуржьем Самарская и Ульяновская область подверглись атаке беспилотников. Над Самарской областью был сбит один летательный аппарат.

В тот же вечер в Ульяновской области несколько дронов были сбиты и обнаружены в окрестностях села Урено-Карлинское Карсунского района, села Старый Атлаш Старокулаткинского района, рабочего поселка Жадовка Барышского района и в Базарносызганском районе. Никто не погиб и не пострадал. Для безопасности жителей работа мобильного интернета в Ульяновской области была ограничена.

Георгий Портнов