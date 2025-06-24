В Ульяновской области отразили атаки беспилотников

В Ульяновской области отражены атаки беспилотников в двух сельских районах. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

В настоящее время спецслужбы работают на местах падения дронов. О пострадавших и повреждениях имущества не сообщается.

Места падения БПЛА зафиксированы в окрестностях села Урено-Карлинское Карсунского района, села Старый Атлаш Старокулаткинского района, рабочего поселка Жадовка Барышского района и в Базарносызганском районе.

Для безопасности граждан введены ограничения на работу мобильного интернета. Глава региона Алексей Русских призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Андрей Сазонов