Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Военные Оренбуржья приведены в боевую готовность из-за угрозы атаки БПЛА

В Оренбургской области сохраняется опасность атаки вражеской беспилотной авиации. В связи с этим в регионе был объявлен сигнал «Воздушная тревога!». Об этом сообщил врио губернатора Евгений Солнцев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Военные переведены в боевую готовность. Ситуация находится под контролем. Не поддавайтесь панике и оставайтесь в помещениях — дома и на своих рабочих местах», — говорится в сообщении.

Также врио губернатора добавил, что «в помещениях необходимо выбрать место подальше от окон». Утром в Оренбургской области была объявлена угроза атаки БПЛА — в шестой раз за месяц.

Георгий Портнов

Новости компаний Все