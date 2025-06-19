Военные Оренбуржья приведены в боевую готовность из-за угрозы атаки БПЛА

В Оренбургской области сохраняется опасность атаки вражеской беспилотной авиации. В связи с этим в регионе был объявлен сигнал «Воздушная тревога!». Об этом сообщил врио губернатора Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Военные переведены в боевую готовность. Ситуация находится под контролем. Не поддавайтесь панике и оставайтесь в помещениях — дома и на своих рабочих местах», — говорится в сообщении.

Также врио губернатора добавил, что «в помещениях необходимо выбрать место подальше от окон». Утром в Оренбургской области была объявлена угроза атаки БПЛА — в шестой раз за месяц.

Георгий Портнов