Кузбасс экспортировал за пять месяцев 43,6 млн тонн угля

Добыча угля в Кузбассе в январе-мае 2025 года составила 81,8 млн т. Это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сводке министерства угольной промышленности Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За первые пять месяцев 2024 года угольщики региона добыли 87,1 млн т. Тогда падение к показателю предыдущего года составило 5,1%.

Согласно подсчетам минугля, на экспорт в январе-мае этого года было направлено 43,6 млн т — на 2,6% ниже уровня 2024 года. Но при сокращении отгрузки в восточном и северо-западном направлениях экспорт в южном направлении вырос на 43% (до 5,8 млн т).

Как писал «Ъ», федеральные власти готовы выделить ОАО РЖД на компенсацию скидки в 12,8% для угольщиков, отправляющих свою продукцию в порты Северо-Запада и Юга, 6 млрд руб.

Валерий Лавский