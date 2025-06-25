Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств художнику Василию Церетели, внуку Зураба Церетели. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В мае Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств. С 1997 года РАХ возглавлял скульптор Зураб Церетели. Он умер 22 апреля в возрасте 91 года.

Василий Церетели — художник и арт-менеджер, возглавляющий Московский музей современного искусства. Член Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов. Обучался в Parson School of Design в Нью-Йорке и Высшей школе визуального искусства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Художественное престолонаследие».