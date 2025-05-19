Художественное престолонаследие
Президентом Российской академии художеств станет Василий Церетели
19 мая президентом Российской академии художеств был избран внук Зураба Церетели, вице-президент академии и исполняющий обязанности президента Василий Церетели. Итог выборов не стал неожиданностью — Василий Зурабович был единственным кандидатом на должность. Согласно уставу академии, теперь его кандидатуру должно утвердить правительство РФ. Комментирует Кира Долинина.
Василий Церетели
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Василию Церетели 47 лет, и он стал самым молодым президентом Российской академии художеств за всю ее историю. То, что он при этом еще и не является хоть сколько-нибудь заметным художником (скульптором, графиком, архитектором или заметным представителем иной творческой профессии), конечно, бросается в глаза, но формально ничто не нарушено: Церетели-внук учился в художественных институциях в Грузии и США, и бакалаврский диплом по визуальным искусствам у него имеется. Однако вот уже более 20 лет для него лично и для всех заинтересованных в российском современном искусстве лиц куда важнее его администраторские таланты, в 2012 году даже подтвержденные степенью EMBA в Московской школе управления «Сколково».
Сам Церетели говорит, что прекратил заниматься собственным искусством, потому что «сделал ставку на общее дело».
«Общих дел» у него два: во-первых, Московский музей современного искусства (ММОМА), основанный его дедом, Зурабом Церетели, в 1999 году, в котором Василий в 2001 году стал заведующим отделом зарубежного искусства, а в 2002-м — исполнительным директором (генеральным директором, понятное дело, был дедушка). Во-вторых, РАХ.
В академии его карьера стремительна как никогда: ставший в 20 лет членом Союза художников РФ, в 24 года он избирается в члены-корреспонденты РАХ, в 28 лет становится академиком, в 29 лет — членом президиума, в 31 год — вице-президентом РАХ. Еще 21 апреля этого года было опубликовано свежайшее интервью Василия Церетели Telegram-каналу журналистки Ксении Коробейниковой, в котором он говорит, что у Зураба Церетели контракт еще на два года, так что говорить о смене пока рано. Но уже 23 апреля 90-летний скульптор умирает, и внук сразу же называется всеми наблюдателями его бесспорным преемником.
Выборы нового президента проходили на общем собрании членов Российской академии художеств (РАХ). Большая часть голосовавших (458 человек) присутствовала в Москве на заседании очно. 457 из них проголосовали за Василия Церетели, один человек — против. Кроме того, несколько десятков человек принимали в собрании участие онлайн: это были члены академии из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска и Фороса. Два голоса против поступили только из Петербурга, так что в итоге Василий Церетели победил с преимуществом в 531 голос из 534.
Что унаследовал Василий Церетели? Хозяйство большое и путаное. Во-первых, люди и институции: более 500 академиков и членкоров, куча зарубежных почетных членов, три региональных отделения, научные учреждения (НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Научно-исследовательский музей РАХ), средние и высшие образовательные институции (правда, Суриковское училище и Институт имени Репина из-под РАХ вывели, но кое-что еще осталось).
Во-вторых, здания самой академии, ее выставочных залов и музеев, творческие мастерские. На балансе РАХ также числится завод «Монументскульптура» в Санкт-Петербурге, который долгое время был серьезно занят прежде всего отливкой гигантских скульптур Зураба Церетели. Бюджет академии колеблется вокруг полумиллиарда рублей в год, а полуслияние некоторых личных начинаний Зураба Церетели с именем РАХ (например, того же ММОМА, который на сайте академии почему-то значится как один из ее музеев) еще более затрудняют понимание размеров собственности и ответственности Академии художеств.
Но Василий Церетели явно этого не боится, он настолько укоренен в эту структуру, что заранее знал, чем надо заняться в первую очередь: вернуть академии ее образовательную функцию, потому что «если не будет сильной академической школы, кто будет выполнять госзаказы и патриотизм нести в массы?»; усиливать присутствие РАХ в регионах; отреставрировать разваливающееся здание на Пречистенке; создать совет попечителей, который привлечет дополнительные доходы.
Итог выборов его вряд ли удивил: он не раз оговаривался, что о достоянии России должны заботиться «неслучайные люди». Семейственность тут его совершенно не пугает.
Он уже сталкивался с обвинениями в непотизме, когда в качестве комиссара Минкультуры РФ на международных выставках в Венеции (с 2010 года; с 2006 по 2010-й он был комиссаром павильона России на Венецианской биеннале) был обвинен в том, что поспособствовал устройству выставки дочери замминистра культуры Павла Хорошилова на престижном форуме. Василий Церетели, конечно, совсем не творец и даже не очень куратор, но зато опытнейший культурный администратор, вполне ловко ведущий ММОМА через все бури, касающиеся современного искусства в России: афиша музея много лет была совсем не стыдной. С академией он явно справится. Вот только не хотелось бы, чтобы практика столь откровенного непотизма стала правилом в политике назначения на высокие культурные должности. В конце концов, Церетели никогда не были общим местом — это все же уникальный случай.