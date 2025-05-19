Художественное престолонаследие

19 мая президентом Российской академии художеств был избран внук Зураба Церетели, вице-президент академии и исполняющий обязанности президента Василий Церетели. Итог выборов не стал неожиданностью — Василий Зурабович был единственным кандидатом на должность. Согласно уставу академии, теперь его кандидатуру должно утвердить правительство РФ. Комментирует Кира Долинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Церетели

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Василий Церетели

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Василию Церетели 47 лет, и он стал самым молодым президентом Российской академии художеств за всю ее историю. То, что он при этом еще и не является хоть сколько-нибудь заметным художником (скульптором, графиком, архитектором или заметным представителем иной творческой профессии), конечно, бросается в глаза, но формально ничто не нарушено: Церетели-внук учился в художественных институциях в Грузии и США, и бакалаврский диплом по визуальным искусствам у него имеется. Однако вот уже более 20 лет для него лично и для всех заинтересованных в российском современном искусстве лиц куда важнее его администраторские таланты, в 2012 году даже подтвержденные степенью EMBA в Московской школе управления «Сколково».

Сам Церетели говорит, что прекратил заниматься собственным искусством, потому что «сделал ставку на общее дело».

«Общих дел» у него два: во-первых, Московский музей современного искусства (ММОМА), основанный его дедом, Зурабом Церетели, в 1999 году, в котором Василий в 2001 году стал заведующим отделом зарубежного искусства, а в 2002-м — исполнительным директором (генеральным директором, понятное дело, был дедушка). Во-вторых, РАХ.

В академии его карьера стремительна как никогда: ставший в 20 лет членом Союза художников РФ, в 24 года он избирается в члены-корреспонденты РАХ, в 28 лет становится академиком, в 29 лет — членом президиума, в 31 год — вице-президентом РАХ. Еще 21 апреля этого года было опубликовано свежайшее интервью Василия Церетели Telegram-каналу журналистки Ксении Коробейниковой, в котором он говорит, что у Зураба Церетели контракт еще на два года, так что говорить о смене пока рано. Но уже 23 апреля 90-летний скульптор умирает, и внук сразу же называется всеми наблюдателями его бесспорным преемником.

Выборы нового президента проходили на общем собрании членов Российской академии художеств (РАХ). Большая часть голосовавших (458 человек) присутствовала в Москве на заседании очно. 457 из них проголосовали за Василия Церетели, один человек — против. Кроме того, несколько десятков человек принимали в собрании участие онлайн: это были члены академии из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска и Фороса. Два голоса против поступили только из Петербурга, так что в итоге Василий Церетели победил с преимуществом в 531 голос из 534.

Что унаследовал Василий Церетели? Хозяйство большое и путаное. Во-первых, люди и институции: более 500 академиков и членкоров, куча зарубежных почетных членов, три региональных отделения, научные учреждения (НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Научно-исследовательский музей РАХ), средние и высшие образовательные институции (правда, Суриковское училище и Институт имени Репина из-под РАХ вывели, но кое-что еще осталось).

Во-вторых, здания самой академии, ее выставочных залов и музеев, творческие мастерские. На балансе РАХ также числится завод «Монументскульптура» в Санкт-Петербурге, который долгое время был серьезно занят прежде всего отливкой гигантских скульптур Зураба Церетели. Бюджет академии колеблется вокруг полумиллиарда рублей в год, а полуслияние некоторых личных начинаний Зураба Церетели с именем РАХ (например, того же ММОМА, который на сайте академии почему-то значится как один из ее музеев) еще более затрудняют понимание размеров собственности и ответственности Академии художеств.

Но Василий Церетели явно этого не боится, он настолько укоренен в эту структуру, что заранее знал, чем надо заняться в первую очередь: вернуть академии ее образовательную функцию, потому что «если не будет сильной академической школы, кто будет выполнять госзаказы и патриотизм нести в массы?»; усиливать присутствие РАХ в регионах; отреставрировать разваливающееся здание на Пречистенке; создать совет попечителей, который привлечет дополнительные доходы.

Итог выборов его вряд ли удивил: он не раз оговаривался, что о достоянии России должны заботиться «неслучайные люди». Семейственность тут его совершенно не пугает.

Он уже сталкивался с обвинениями в непотизме, когда в качестве комиссара Минкультуры РФ на международных выставках в Венеции (с 2010 года; с 2006 по 2010-й он был комиссаром павильона России на Венецианской биеннале) был обвинен в том, что поспособствовал устройству выставки дочери замминистра культуры Павла Хорошилова на престижном форуме. Василий Церетели, конечно, совсем не творец и даже не очень куратор, но зато опытнейший культурный администратор, вполне ловко ведущий ММОМА через все бури, касающиеся современного искусства в России: афиша музея много лет была совсем не стыдной. С академией он явно справится. Вот только не хотелось бы, чтобы практика столь откровенного непотизма стала правилом в политике назначения на высокие культурные должности. В конце концов, Церетели никогда не были общим местом — это все же уникальный случай.

Кира Долинина