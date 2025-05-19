Василий Церетели избран президентом Академии художеств

Президентом Российской академии художеств (РАХ) на общем собрании членов академии избран внук Зураба Церетели, вице-президент академии и исполняющий обязанности президента Василий Церетели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РАХ. Теперь кандидатуру господина Церетели должно утвердить правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Церетели

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Василий Церетели

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С 1997 года РАХ возглавлял скульптор Зураб Церетели. Он умер 22 апреля в возрасте 91 года. По решению президиума РАХ Василий Церетели с 29 апреля был назначен исполняющим обязанности президента академии.

Василий Церетели — художник и арт-менеджер. Исполнительный директор Московского музея современного искусства. Член Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов. Окончил университете дизайна Parson School of Design в Нью-Йорке и Высшую школу визуального искусства.

О прощании с Зурабом Церетелии — в материале «Ъ» .