Самокатчик избил двух прохожих в Екатеринбурге, об этом доложат Бастрыкину

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад проверки информации об избиении самокатчиком двух женщин-прохожих на улице в Екатеринбурге, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным одного из Telegram-каналов, инцидент произошел 20 июня. Две женщины гуляли с детьми и сделали замечание самокатчику о недопустимости езды в пешеходной зоне. В ответ от их избил.

Проверка организована СКР по Свердловской области.

Ранее дело о наезде курьера на четырехлетнего ребенка в Екатеринбурге передали в полицию. Инцидент произошел в мае на ЖБИ, когда курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по данному факту, однако прокуратура отменила это решение, постановив провести дополнительную проверку.

Ирина Пичурина