Самокатчик избил двух прохожих в Екатеринбурге, об этом доложат Бастрыкину
Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад проверки информации об избиении самокатчиком двух женщин-прохожих на улице в Екатеринбурге, передает информационный центр СКР.
Александр Бастрыкин
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным одного из Telegram-каналов, инцидент произошел 20 июня. Две женщины гуляли с детьми и сделали замечание самокатчику о недопустимости езды в пешеходной зоне. В ответ от их избил.
Проверка организована СКР по Свердловской области.
Ранее дело о наезде курьера на четырехлетнего ребенка в Екатеринбурге передали в полицию. Инцидент произошел в мае на ЖБИ, когда курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по данному факту, однако прокуратура отменила это решение, постановив провести дополнительную проверку.