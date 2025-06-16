Дело о наезде курьера на ребенка в Екатеринбурге передали в полицию

Уголовное дело о наезде курьера сервиса доставки на 4-летнего ребенка в Екатеринбурге было изъято прокуратурой из Следственного комитета и передано в отдел полиции №2 для дальнейшей проверки. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале, получив ответ от СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным господина Альшевских, инцидент произошел в мае на ЖБИ, когда курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело по данному факту, однако прокуратура отменила это решение, постановив провести дополнительную проверку. Впоследствии материалы были изъяты из следственного комитета и переданы в полицию.

«Курьер, управлявший электровелосипедом и сбивший четырехлетнего мальчика на ул. Высоцкого в Екатеринбурге, остается безнаказанным», — отметил господин Альшевских.

Кроме того, в СУ СКР по региону сообщили, что в производстве следственного отдела по Верх-Исетскому району находится уголовное дело, возбужденное по факту оказания услуг по прокату электросамокатов, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Напомним, 8 апреля, в Екатеринбурге произошло ДТП. Водитель и пассажир прокатного самоката, врезались в пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с мамой на зеленый сигнал светофора. Ребенок получил травму головы и была доставлена в больницу. Девушки на самокате скрылись с места происшествия.

Полина Щуцкая