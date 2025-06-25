Лидер «Коммунистов России» в алтайском заксобрании слагает полномочия

Руководитель фракции «Коммунистов России» в законодательном собрании Алтайского края Сергей Матасов покинет региональный парламент. Вопрос о досрочном сложении полномочий депутата внесен в повестку дня сессии заксобрания.

Заседание проходит 25 июня. По словам председателя мандатной комиссии заксобрания Сергея Писарева, господин Матасов сам подал заявление об отставке.

Депутат был избран в 2021 году по партсписку «Коммунистов России». В структуре заксобрания он занимает пост заместителя председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению.

Как писал «Ъ-Сибирь», Сергей Матасов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое уже передано в суд.

Валерий Лавский