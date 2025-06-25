Восемь аэропортов России вернулись к работе после временных ограничений, сообщили в Росавиации. Открыты воздушные гавани Тамбова, Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани и Нижнекамска. Ранее в них приостанавливали обслуживание авиарейсов.

Зачастую подобные меры связаны с риском атаки БПЛА в регионах. По информации Минобороны, в период с 21:15 мск до 22:40 мск 24 июня средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ. Дроны были перехвачены над Белгородской, Ульяновской, Саратовской, Брянской областей, а также над рееспублками Татарстан и Крым.