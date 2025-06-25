Средства ПВО уничтожили 22 БПЛА над регионами России за полтора часа

В период с 21:15 мск до 22:40 мск 24 июня средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны.

12 БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области, еще 4 — над Татарстаном, 2 БПЛА — над Ульяновской областью, а также по 1 БПЛА — над территориями Саратовской и Брянской областей, а также над территорией Республики Крым.

О пострадавших в регионах в результате атак беспилотников не сообщается. Кроме того, по информации главы Запорожья, БПЛА повредили энергоинфраструктуру в регионе, из-за чего часть жителей остались без электроснабжения.