Национальная Кавказская тропа получит технологии Ленинградской области

Туристическая компания «Кавказ.РФ» заключила несколько партнерских соглашений, направленных на улучшение сервиса и развитие инфраструктуры горных курортов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Ключевым партнером стала Ленинградская область, обладающая богатым опытом создания экологических троп. Совместно стороны планируют благоустройство новых экомаршрутов на Северном Кавказе. Ленобласть располагает более 400 км экотроп, тогда как «Кавказ.РФ» уже проложил свыше 130 км подобных маршрутов на курортах «Эльбрус» и «Ведучи».

«Я уверен в успехе проекта Национальной Кавказской тропы»,— заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, подчеркнув готовность региональных специалистов к взаимодействию.

Компания также подписала договор с «Национальной системой платежных карт» для расширения безналичных расчетов на курортах «Мамисон» и «Ведучи» через карты «Мир» и «Систему быстрых платежей».

«Цифровые сервисы, включая терминалы онлайн-платежей и оплату через сайт, значительно улучшают комфорт отдыхающих, особенно в пиковые сезоны»,— отметил генеральный директор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов.

В рамках цифровизации «Кавказ.РФ» заключил соглашение с ПАО «Ростелеком» о внедрении современных решений — развитии Wi-Fi инфраструктуры, облачных сервисов и систем автоматизации бизнес-процессов.

«Мы уверены в успехе сотрудничества и готовы внедрять новые технологии для устойчивого развития региона»,— заявил заместитель президента председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

Кроме того, компания объединила усилия с Фондом «Инносоциум» и Банком «ПСБ» для продвижения российского культурного наследия и поддержки креативных индустрий.

Валентина Любашенко