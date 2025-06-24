Силы ПВО сбили за три часа 22 украинских беспилотника

Силы ПВО с 16:10 мск до 19:50 мск уничтожили 22 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, 13 беспилотников сбито над территорией Воронежской области, 4 — над Белгородской, 3 — над Саратовской и по одному — над Самарской областью и республикой Татарстан.

Сегодня утром и днем Минобороны отчитывалось суммарно о 52 сбитых силами ПВО украинских беспилотниках. Более половины из них — 29 — были уничтожены над Воронежской областью.

В связи в риском воздушной опасности в региональных аэропортах продолжают действовать ограничения на вылет и посадку самолетов. Временно не работают аэропорты в Самаре, Казани, Нижнекамске, Чебоксарах, Ульяновске, Саратове, Пензе и Тамбове.

Екатерина Отрашкевич