Силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников за три часа

Силы ПВО с 13:00 мск до 16:05 мск перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, семь БПЛА сбито над Воронежской областью, пять — над Ульяновской, по два — над Курской и Пензенской областями, по одному — над Белгородской и Саратовской областями. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

За утро силами ПВО было сбито еще 34 беспилотника. 22 из них — над территорией Воронежской области.

Из-за угрозы воздушной опасности аэропорты России вводят ограничения на взлет и посадку самолетов. Сейчас работа приостановлена в авиагаванях Самары, Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Чебоксар, Саратова, Тамбова и Пензы, сообщала пресс-служба Росавиации.

Екатерина Отрашкевич