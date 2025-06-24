Силы ПВО сбили 34 беспилотника над российскими регионами

Российские силы ПВО с 8:05 до 12:50 мск перехватили и уничтожили 34 дрона ВСУ над 4 регионами. Об этом сообщило Минобороны.

22 из них сбиты над территорией Воронежской области, 7 — над Белгородской, 3 — над Саратовской, 2 — над Пензенской. В ночь на 24 июня силы ПВО уничтожили еще 20 БПЛА. 14 — над Курской областью, два — над Московской, по одному — над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в аэропортах Самары, Ульяновска, Тамбова, Пензы и Саратова. Подобные меры обычно принимают на фоне угрозы атак БПЛА.