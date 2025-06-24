В Ярославле сократят 50% сотрудников библиотеки для незрячих

В Ярославле в областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих должны сократить 50% сотрудников в рамках процесса присоединения к библиотеке имени Некрасова. Об этом сообщила директор библиотеки для незрячих Елена Валяева в видео, опубликованном региональным отделением «Народного фронта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Беспокоит то, что профессиональные кадры, которые у нас есть, мы должны сократить на 50%. Мы обслуживаем и город, и область. В области у нас есть библиотечные пункты. Мы обладаем уникальным фондом. У нас 10 видов различных адаптивных носителей, которые могут читать слепые»,— сказала госпожа Валяева. Как добавили в «Народном фронте», сейчас в штате порядка 30 специалистов, которые обслуживают более 2 тыс. читателей.

Объединением обеспокоены и посетители библиотеки. Они считают, что теперь с ними будут работать специалисты, не имеющие опыта взаимодействия со слепыми людьми. Как пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, перемены коснутся подразделений, которые не работают напрямую с людьми, – бухгалтерских, кадровых, юридических и других служб.

«При этом положенные выплаты при освобождении от должностей должны быть предоставлены в полном объеме, а сотрудникам оказана помощь в последующем трудоустройстве»,— отметил господин Евраев. Он добавил, что библиотека сохранит свою направленность.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что к Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова присоединят областную библиотеку для молодежи имени А.А. Суркова, областную детскую библиотеку имени И.А. Крылова и областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих. Процесс завершат к 1 сентября. В результате объединения из 216 сотрудников учреждений сократят 83, сообщало Объединение организаций профсоюзов Ярославской области.

Алла Чижова