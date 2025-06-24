Организацию несанкционированной свалки пресекли в Низинском сельском поселении

Сотрудники комитета по госэконадзору Ленинградской области пресекли организацию несанкционированной свалки в Низинском сельском поселении Ломоносовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили в ведомстве, проверка была проведена по многочисленным жалобам местным жителей. Выяснилось, что на одном из участков СНТ незаконно принимали отходы под видом планирования территорий.

После подтверждения факта нарушений собственнику земли грозит штраф за отсутствие мероприятий по охране земель. С места свалки изъяли экскаватор, оператор привлечен к ответственности за нарушение правил обращения с отходами. В настоящий момент устанавливается размер нанесенного вреда природе, отметили в эконадзоре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура выявила свалку с отходами производства и потребления на территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник "Невский пятачок"» в Кировском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик