В Краснодаре ограничат движение по улице 2-я Пятилетка из-за ремонта коллектора

В Краснодаре с 7 июля по 31 августа ограничат движение транспорта на участке улицы 2-я Пятилетка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты «Краснодар Водоканала» заменят 150 м трубопровода, увеличив диаметр с 800 до 1000 мм. Для проезда закроют участок от пересечения с улицей Селезнева до дома №27.

Кроме того, частично ограничат движение по правой полосе ул. Селезнева на пересечении с 2-й Пятилеткой в сторону ул. Новороссийской. Прямой проезд с ул. Ставропольской до ул. Селезнева и в обратном направлении будет невозможен.

В связи с перекрытием изменится маршрут автобуса №48 «ул. Комарова — ул. Гидростроителей». Общественный транспорт будет объезжать участок по улицам Шевченко, Новороссийской и Ставропольской.

Работы выполнят без остановки действующего коллектора, для чего запустят мобильную перекачивающую насосную станцию, обеспечивающую непрерывную транспортировку сточных вод.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре с 21 июня по 5 июля перекроют сквозное движение по улице Московской. Ограничения связаны с заменой участка коллектора.

Анна Гречко