На Московской в Краснодаре перекроют движение из-за замены коллектора

В Краснодаре с 21 июня по 5 июля перекроют сквозное движение по улице Московской. Как сообщает городской департамент транспорта, ограничения связаны с заменой участка коллектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На указанный период изменится схема движения общественного транспорта. Трамваи №5, №21 и №22 будут следовать до остановки «улица Декабристов», маршрут №8 — только до «улицы 40-летия Победы», маршрут №15 временно отменят.

Взамен запустят автобус №0 по направлению от улицы Островского до Петра Метальникова с интервалом 10–15 минут. Автобусы №0, №21, №42, №62, №78 и №93 объедут перекрытие по Байбакова.

Для автомобилистов движение будет ограничено от улицы Зиповской до Солнечной. Объезд возможен по Российской, Котлярова, Байбакова и Ростовскому шоссе. В направлении от Солнечной до Зиповской проезд возможен лишь до дома №65А. Улица Зиповская останется доступной в обоих направлениях.

Информация транслируется на медиаэкранах городского транспорта и будет обновляться до завершения работ. Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании маршрута.

Анна Гречко