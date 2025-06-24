В направлении Петербург — Москва с начала года отправлено 11,4 тыс. экспресс-посылок

Лидирующим направлением экспресс-доставки в 2025 году стал маршрут между Санкт-Петербургом и Москвой, где с начала года было отправлено 11,4 тыс. посылок. Такими данными по итогам совместного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики маркетплейса «Сравни» и логистического оператора экспресс-доставки СДЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Второе место по числу посылок занимает обратное направление Москва — Петербург с 10 962 отправлениями. На третьем месте расположился маршрут Екатеринбург — Москва (6,9 тыс. посылок). Далее следует Казань — Москва (3,5 тыс.), а замыкает пятерку направление Новосибирск — Москва, по которому в 2025 году было отправлено уже 3,1 тыс. срочных посылок.

При этом анализ динамики за 2024 и 2025 годы показывает, что все перечисленные направления продемонстрировали рост объемов отправлений. Наибольший прирост зафиксирован на маршруте Казань — Москва (19%). Направление Екатеринбург — Москва, в свою очередь, выросло на 8%, Москва — Петербург — на 9%, Петербург — Москва — на 4%, а Новосибирск — Москва — на 5%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года жители Петербурга потратили на экспресс-доставку товаров из-за рубежа 444,5 млн рублей — на 38,7% больше, чем годом ранее.

Андрей Цедрик