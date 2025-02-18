В 2024 году жители Петербурга заказали зарубежных товаров на 444 млн рублей

По итогам прошлого года жители Петербурга потратили на товары из-за рубежа 444,5 млн рублей — на 38,7% больше, чем годом ранее, когда этот показатель составил 320,3 млн руб. Такими цифрами по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики CDEK.Shopping — сервиса по выкупу и доставке импортных товаров известных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным экспертов, средний чек в 2024 году относительно 2023-го в Петербурге снизился на 5,5% и составил 19 923 рубля. Максимальный в прошлом году был в ноябре (24 173 рубля), а минимальный — в апреле (18 177 рублей).

Самой популярной зарубежной продукцией для петербуржцев остается электроника — на нее пришлось около 36,1% от общего объема заказов. При этом с предыдущего года доля заказов товаров данного сегмента снизилась на 10,5%. Вторая по популярности категория — обувь: пятая часть (21,1%) заказов пришлась на нее. Еще около 13,3% заказывали из-за рубежа одежду. На четвертом месте в 2024 году оказалась парфюмерия (6,1%), а на пятой позиции — аксессуары (5,8%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным аналитиков логистического оператора СДЭК, среди отправлений в Петербурге самой популярной категорией стали товары для красоты и ухода, которые составляют 19% от общего объема.

Андрей Цедрик