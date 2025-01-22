Жителю Ленобласти светит срок от огня

Против жителя, прикурившего от Вечного огня в городе Кириши Ленинградской области, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). По горячим следам полицейские задержали его, посчитав, что тот оскорбил память защитников Отечества. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти установили, что в ночь на 20 января местный житель за неимением зажигалки опустился прикурить на проспекте Победы. Правоприменительная практика по подобным делам в России уже появилась. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, но, вероятнее всего, он может отделаться либо штрафом, либо парой лет в колонии-поселении, либо исправительными работами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После задержания 20 января полицейскими и нарядом вневедомственной охраны в отделе обвиняемый объяснил свой поступок тем, что не взял с собой зажигалку

Фото: vk.com / rosgvard78 После задержания 20 января полицейскими и нарядом вневедомственной охраны в отделе обвиняемый объяснил свой поступок тем, что не взял с собой зажигалку

Фото: vk.com / rosgvard78

Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбудил следственный отдел Киришей в отношении 33-летнего жителя города. По версии следствия, безработный мужчина выразил явное неуважение к обществу, осквернив символы воинской славы России и память защитников Отечества, причем сделал это публично — на улице ночью. В СКР рассказали, что мужчина шел по мемориалу «Памяти павших» в парке Победы в Киришах, присел у Вечного огня и протянул к газовой горелке сигарету, чтобы зажечь ее. После задержания 20 января полицейскими и нарядом вневедомственной охраны в отделе он объяснил свой поступок тем, что не взял с собой зажигалку.

Отдел проводит следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, в том числе снимает видео с камер наблюдения. Одна из записей уже была опубликована в соцсетях. Киришская городская прокуратура взяла под контроль ход расследования. Мужчина проведет в изоляторе временного содержания два дня. Впрочем, СКР подготовил ходатайство для заключения задержанного в СИЗО.

Обелиск в парке Победы Киришей и ранее попадал в новости по схожему поводу. Летом 2024 года двое 18-летних молодых людей днем жарили сосиски над пламенем, а затем прямо там же их съели. Осенью следователи завершили сбор доказательств и передали дело в суд. Молодых людей обвинили в реабилитации нацизма группой лиц.

Еще раньше, в марте того же года, пламя закидали снегом, затушив его. Следком возбудил уголовное дело (о повреждении воинских захоронений, ст. 243.4 УК РФ), но причастного найти пока не получилось. Предположительно, это сделал подросток.

Кроме того, за первую неделю 2025 года в Красном Селе дважды полиция задерживала детей, которые потушили Вечный огонь снежками. 5 января это сделали два второклассника, 7 января еще двое подростков. Однако в этом случае административные протоколы составили в отношении родителей задержанных, их оштрафуют за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).

1 января трех учащихся частной «Школы православной культуры», старшему из которых 11 лет, задержали при таких же обстоятельствах в Кингисеппе. Против них уже возбудили дело о реабилитации нацизма группой лиц по предварительному сговору. Материалы передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Применять статью о реабилитации нацизма за манипуляции с Вечным огнем в России уже начали. При этом приговоры разные, но особо суровых суды пока не выносили.

Так, в 2022-м двух жителей Невинномысска, прикуривших от горелки обелиска, отправили на два года в колонию-поселение, еще одному несовершеннолетнему участнику прогулки дали год воспитательной колонии. Прикурившему от Вечного огня жителю Красногорска (Подмосковье) в том же году назначили два года условно. Но символом памяти павших таким образом он воспользовался в 2011 году, свои действия снимал на видео, а разместил их в интернете уже спустя десять лет, «достоверно зная, что данное видео в свободном доступе могут просматривать пользователи», уточнили в СКР.

За обжигание пламенем Вечного огня проводов, чтобы сдать их потом в пункт приема металлолома, 62-летнему мужчине Верховный суд Татарстана в декабре 2023 года назначил десять месяцев исправительных работ.

Гражданину Афганистана, который в 2023-м прикурил от Вечного огня в Кургане, назначили крупный штраф: 2 млн рублей.

Полина Пучкова