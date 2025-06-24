В Нововоронеже ищут подрядчика для дальнейшего благоустройства городского парка

Администрация Нововоронежа объявила открытый электронный аукцион по поиску подрядчика для благоустройства городского парка «Новопарк». Начальная стоимость контракта — 79,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — городской бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 31 октября 2025 года должен положить плитку, устроить газоны, установить малые архитектурные формы, смонтировать систему электроснабжения и выполнить другие работы. Гарантийный срок составляет пять лет.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 30 июня. Итоги будут подведены 2 июля.

Реконструкция городского парка началась в 2021 году после того, как проект стал одним из победителей всероссийского конкура Минстроя. В 2021-2022 годах работы велись за счет субсидий из федерального бюджета.

Юрий Голубь