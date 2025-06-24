Мирный житель пострадал при атаке дрона в Курской области

В результате атаки FPV-дрона в селе Белица Беловского района Курской области пострадал 29-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Мирный житель получил слепые осколочные ранения левой стопы, правой голени, правого коленного сустава, спины. Его отправили в Курскую областную больницу.

Накануне вечером в Курске упали обломки сбитых беспилотников. Из-за этого пострадало остекление в двух частных домах. Ночью под удар ВСУ попало село Кудинцево Льговского района. Повреждения получили стена и крыша Кудинцевского ФАПа, осколками посечены частный дом и два автомобиля. По данным господина Хинштейна, в обоих случаях никто ранен не был.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова