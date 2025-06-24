На «Кинопоиск» и Apple составили протоколы за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский райсуд Москвы зарегистрировал административные протоколы, составленные на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» и компанию Apple. В графе «статья» указана пропаганда нетрадиционный сексуальных отношений и предпочтений, смены пола и отказа от деторождения (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Согласно статье, «Кинопоиску» и Apple грозят штрафы в размере до 4 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Протоколы в отношении компаний поступили в суд 23 июня. Дата рассмотрения дел не указана.

10 июня Таганский райсуд Москвы оштрафовал Apple Distribution International по той же статье на 6,5 млн руб. Еще один штраф на 7,5 млн руб. компания получила в мае. «Кинопоиск» по статье о пропаганде нетрадиционных отношений последний раз штрафовали в ноябре 2024 года — на 3 млн руб.

Петр Бузлаев