Полуфиналистка Roland Garros Буассон выбыла из квалификации Уимблдона

Французская теннисистка Лоис Буассон проиграла в первом круге квалификации Уимблдона. Она уступила представительнице Канады Карсон Брэнстин со счетом 2:6, 7:6 (7:1), 4:6 за 1 час 58 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В июне 22-летняя Буассон, на тот момент занимавшая 361-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), где уступила будущей победительнице — американке Коко Гауфф. По итогам турнира француженка стала 65-й ракеткой мира.

Прошедший Roland Garros стал для Буассон дебютным турниром Большого шлема. В матче четвертого круга она победила третью ракетку мира американку Джессику Пегулу, в четвертьфинале — россиянку Мирру Андрееву, занимающую седьмое место в рейтинге WTA. Француженка стала лишь третьей дебютанткой, дошедшей до полуфинала (после Моники Селеш и Дженнифер Каприати).

Основной турнир Уимблдона пройдет с 30 июня по 13 июля. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова