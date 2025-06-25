Сталь не идет по миру

Мировое производство стали в 70 странах, которые предоставляют данные Всемирной ассоциации стали (WSA), в мае сократилось на 3,8% год к году, до 158,8 млн тонн, говорится в материалах WSA. По итогам января—мая показатель снизился на 1,3%, до 784 млн тонн.

Наибольшее снижение производства стали в мае, согласно WSA, показали Китай и Россия, где выплавка сократилась на 6,9%, до 86,6 млн и 5,8 млн тонн соответственно. «Корпорация Чермет» оценивала объем производства стали в РФ в мае в 6 млн тонн, а темпы снижения год к году — в 4,4%. Кроме того, по данным WSA, в мае выплавка стали снизилась в Германии (на 6,4%, до 3 млн тонн), Японии (на 4,7%, до 6,8 млн тонн) и Турции (на 2,8%, до 3,1 млн тонн).

Самые высокие темпы роста выпуска стали в прошлом месяце WSA отмечает в Индии — на 9,7%, до 13,5 млн тонн. Также показатель увеличился в Бразилии (на 5%, до 2,7 млн тонн), Иране (на 4,5%, до 3,4 млн тонн) и США (на 1,7%, 7 млн тонн).

По итогам пяти месяцев сокращение выплавки фиксируется в семи из десяти крупнейших стран—производителей стали. Самое заметное снижение в Германии — на 10,8%, до 14,4 млн тонн. Рост отмечается в Индии (на 8,2%, 67,2 млн тонн), Бразилии (на 0,7%, до 13,7 млн тонн) и США (на 0,3%, до 33,4 млн тонн).

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев заметил в интервью ТАСС, что металлургия во всем мире находится в состоянии «идеального шторма». По его словам, к проблемам российских компаний в части закрытости рынков из-за геополитики и логистических трудностей добавилась высокая ключевая ставка, которая в том числе сказывается на клиентах металлургов. Как оценил топ-менеджер, спрос на сталь в России по итогам первой половины 2025 года сократится на 14–15% год к году, а по итогам всего года — на 10%.

Перспективы китайского рынка стали, отмечает S&P Global, во второй половине 2025 года также выглядят пессимистичными, поскольку внутренний спрос, вероятно, продолжит сокращаться на фоне спада в секторе недвижимости.