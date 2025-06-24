Акции VK выросли после подписания закона о национальном мессенджере

Акции VK (MOEX: VKCO) в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 3% после того, как президент Владимир Путин подписал закон о национальном мессенджере. В 16:16 мск стоимость бумаг достигла 261,7 руб. (+3,28%).

В 15:00 мск, до подписания закона, акции VK торговались на уровне 253,8 руб. за бумагу (+0,16%). К 17:24 рост замедлился до 261 руб. за акцию (+3%). Бумаги компании торгуются в числе лидеров на Мосбирже.

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Ранее Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информации. Национальный мессенджер будут развивать на базе платформы Max, которую разработала VK.

Петр Бузлаев