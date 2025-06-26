«Рынок структурных продуктов пока далек от докризисных масштабов»

Как развивался рынок структурных облигаций после ухода из России иностранных банков, какие инструменты сейчас пользуются повышенным спросом инвесторов, какое влияние на рынок окажет снижение ключевой ставки, рассказал в интервью “Ъ” руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Яцков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— Рынок структурных облигаций, несмотря на короткую историю, пережил два сильных потрясения. В 2020 году, когда ЦБ ограничил их выпуск только для квалифицированных инвесторов, и в 2022 году, когда с российского рынка ушли иностранные банки. Что для отрасли стало наиболее болезненным? Насколько сложным и долгим был процесс перестройки после ухода с рынка иностранных инвестбанков?

— Оба события серьезно повлияли на отрасль. Инвесторы, как розничные, так и институциональные, потеряли доступ к привычным инструментам с иностранными базовыми активами. Разумеется, возник и кризис доверия. Процесс перестройки прошел не мгновенно, но в целом довольно оперативно, учитывая, что пришлось заново выстраивать инфраструктуру, обновлять нормативную базу. Когда иностранные банки покинули рынок, ВТБ, как и другие участники рынка, закрыл образовавшийся вакуум за счет выпуска структурных облигаций в российском праве.

В 2024 году было размещено 433 выпуска, с начала текущего года — 144 выпуска.

На текущий момент можно утверждать, что внутренний рынок структурных продуктов восстановился и активно развивается, хотя пока и далек от докризисных масштабов. По объемам и разнообразию, особенно на инструменты с привязкой к иностранным активам, прежние показатели еще не достигнуты.

— Достаточно ли глубины рынка для создания широкого набора структурных облигаций (СО) и инвестиционных облигаций?

— Пока мы не наблюдаем признаков насыщения рынка такими продуктами. Как правило, инвесторы перекладывают средства из старых выпусков в новые — и это с учетом роста объемов благодаря накопленному инвестиционному доходу. Всегда есть продукты-«бестселлеры»: простые, понятные, проверенные временем конструкции, которые хорошо принимаются рынком и любимы инвесторами. Есть и менее популярные, более «нишевые» выпуски.

Да, после инфраструктурных потрясений 2022 года количество доступных базовых активов во вселенной СО сократилось, особенно иностранных.

Но мы компенсируем это за счет широкой линейки продуктов, включая решения на российские акции, товарные активы, драгоценные металлы, индексы и акции фондов, которые реплицируют динамику популярных международных фондовых индексов. Мы предлагаем парные стратегии и охватываем весь спектр риск-профилей — от агрессивных конструкций с условной защитой до решений с полной защитой капитала.

Сейчас Банк России разрешил выпуск продуктов, отражающих динамику криптовалют (см. “Ъ” от 29 мая). Это открывает для частного инвестора доступ к новому классу активов легально и через уже привычную юридическую оболочку. Уверен, что это придаст дополнительный импульс притоку средств в структурные облигации.

— Какие структурные облигации наиболее востребованы в нынешнем году?

— В 2025 году мы наблюдаем высокий интерес инвесторов к продуктам с полной защитой капитала. Большим спросом пользуются дисконтные структурные облигации с опционами (размещение происходит по цене ниже номинала, к примеру, по 50%, погашение — по 100% от номинала), которые также могут предусматривать возможность участия в динамике определенного базового актива или принятие дополнительного кредитного риска качественного внешнего эмитента. Такие решения позволяют зафиксировать конкурентную гарантированную доходность на фоне высоких ставок в экономике.

Также мы видим повышенный спрос на короткие продукты с полной защитой капитала и условным доходом.

Они позволяют зафиксировать премию над безрисковыми инструментами при реализации оптимистичных рыночных сценариев.

Кроме того, доступны барьерные продукты с высокой доходностью при росте корзины выше заданного уровня, продукты с участием в росте акций и индексов, инструменты с валютным множителем, которые отражают динамику валютных курсов,— особенно актуально на фоне возможного ослабления рубля. Мы также выпускаем решения, ориентированные на рост длинных ОФЗ, чувствительных к смягчению денежно-кредитной политики ЦБ, а также продукты на парные и «шортовые» идеи, сформированные аналитической командой.

— С чем связан провал в объемах размещений СО, доступных квалифицированным инвесторам?

— Основная причина снижения объемов — привлекательные ставки по депозитам, которые дают возможность безрискового размещения средств на фоне сохраняющейся волатильности на финансовых рынках. В текущих условиях инвесторы склонны фиксировать доходность и минимизировать риски, делая выбор в пользу депозитов.

— Многие участники рынка выпускают структурные облигации через специализированные финансовые общества (СФО). Почему выбирают такую схему выпуска?

— Специализированные финансовые общества — российский аналог зарубежных SPV (special purpose vehicle). Изначально СФО создавались для проведения сделок секьюритизации, но сегодня их популярность значительно выросла благодаря более гибкому регулированию по сравнению с банками и брокерами, также имеющими право на выпуск структурных облигаций. Это означает возможность быстрее выводить новые выпуски на рынок, а значит — оперативно предлагать клиентам актуальные инвестиционные идеи. Для инвестора это в первую очередь удобство и скорость: зачастую такие облигации можно купить быстрее, но при этом без потери прозрачности.

— У вас тоже есть СФО — «ВТБ Инвестиционные продукты», но основной объем размещений осуществляется через банк. Для чего вам этот инструмент?

— Ранее мы выпускали структурные облигации с СФО в качестве эмитента, но это было давно — в тот период наш бизнес структурных облигаций по российскому праву еще находился на стадии становления. Из-за малых объемов и высоких издержек поддерживать две платформы для выпуска облигаций было нецелесообразно. Сейчас спрос на структурные облигации растет, и наличие двух платформ для их выпуска дает больше гибкости. В связи с этим в текущем году мы собираемся снова начать выпускать структурные облигации вместе с СФО «ВТБ Инвестиционные продукты». Выбор, через кого выпускать долговые бумаги, будет зависеть от таких факторов, как потребность для покупателя в наличии кредитного рейтинга у эмитента.

— Какие задачи стоят перед профучастником, выпускающим структурные облигации?

— Структурные и инвестиционные облигации одновременно решают две ключевые задачи: помогают удерживать текущих клиентов, особенно состоятельных, и активно способствуют привлечению новых инвесторов. Эти инструменты — по сути готовые инвестиционные стратегии, позволяющие гибко сочетать риск и доходность в рамках индивидуальных предпочтений. Для состоятельных клиентов важно иметь возможность точной настройки инвестиционного решения под свои задачи — будь то защита капитала, ограничение убытков или участие в росте отдельных активов.

С другой стороны, наличие широкой и продуманной линейки структурных решений «на полке» делает банк более привлекательным и для новых клиентов, особенно тех, кто ищет не стандартный, а индивидуализированный подход. Наша задача — предложить продукт для каждого риск-профиля и инвестиционного горизонта.

— Какие у вас планы в отношении выпуска СО на криптоактивы?

— После разъяснений регулятора относительно возможностей квалифицированных инвесторов работать с криптоактивами в рамках российского законодательства рынок заметно активизировался. Мы уже разместили два выпуска структурных облигаций с полной защитой капитала, где базовым активом выступает биржевой фонд iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), созданный BlackRock — крупнейшей управляющей компанией мира (см. “Ъ” от 16 июня). Этот фонд инвестирует в биткойн, и его динамика практически полностью отражает движение курса криптовалюты.

Структурная облигация ВТБ полностью размещена в российской инфраструктуре: расчеты проводятся в рублях через НРД, выпуск оформлен по российскому праву, эмитент — банк ВТБ.

То есть фактически это обычная структурная облигация просто с более экзотическим базовым активом. Важно, что данный выпуск дает клиентам возможность участвовать в волатильном рынке без риска потерь. Мы видим устойчивый интерес клиентов всех сегментов к инвестициям, связанным с криптоактивами, поэтому в наших планах расширение линейки доступных криптовалют и перечня доступных комбинаций риска и доходности, включая продукты-«трекеры».

— Как на рынок в целом влияет переход Банка России к более низкой ключевой ставке?

— Опыт развитых рынков показывает: существует прямая зависимость между уровнем процентной ставки и степенью риска, которую инвесторы готовы принять. Чем ниже ставка, тем выше толерантность к колебаниям и интерес к потенциально более доходным стратегиям. Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и выход на устойчивую траекторию снижения — безусловно позитивный сигнал для сегмента структурных продуктов. Это будет стимулировать инвесторов отходить от ультраконсервативных решений и частично замещать безрисковые инструменты в портфелях более гибкими, в том числе — структурными облигациями.

Особенно это касается решений с валютной экспозицией. Наличие таких инструментов в инвестиционном портфеле позволяет хеджировать риск колебания рубля, что актуально в условиях заметного отклонения реального курса национальной валюты от среднеисторических значений и сохраняющихся рисков его ослабления в горизонте ближайших 12–18 месяцев.

Один из наиболее простых подходов — вложения в структурные облигации, номинированные в дружественных валютах, например, в китайских юанях.

Также возможно формирование рублевых структурных облигаций, в которых выплаты по купонам и номинал индексируются на изменение соответствующего валютного курса. Кроме того, валюты могут использоваться в качестве базового актива: в этом случае доходность инструмента будет напрямую зависеть от динамики одной или нескольких валютных пар.

Интервью взял Виталий Гайдаев