Суд оштрафовал ИП за производство фальсифицированной продукции

Арбитражный суд Пермского края привлек административной ответственности индивидуального предпринимателя Дмитрия Стратенко. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, надзорное ведомство провело внеплановую проверку в отношении предпринимателя, который занимается производством и реализацией молочной продукции в селе Сретенское Ильинского района. В ходе проверки было установлено, что бизнесмен при производстве продукции использовал растительные жиры, хотя указывал, что она является молочной. Кроме того, продуты не прошли необходимые процедуры оценки соответствия требованиям технических регламентов в лаборатории. При этом часть производственных помещений не соответствовали санитарным требованиям. «Местами присутствует черная плесень, отсутствуют условия для проведения качественной мойки и, при необходимости, дезинфекции помещений в полном объеме», - сообщает Россельхознадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По результатам проверки у предпринимателя были отозваны декларации соответствия на творожный продукт и масло. В отношении него было возбуждено шесть административных дел, которые были переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. В итоге ИП было назначено наказание в виде штрафа 50 тыс. руб.