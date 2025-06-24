Калькулятор мер поддержки семей и будущих родителей запустили для нижегородцев

В Нижегородской области запустили «Калькулятор мер поддержки семей с детьми и будущих родителей». Вместе с ним доступен справочник льгот, где собраны все меры поддержки для семей, сообщили в региональном правительстве 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Задача сервиса — автоматически анализировать введенные данные пользователя и предоставлять ему информацию об исчерпывающем перечне льгот, выплат и социальных программ, как региональных, так и федеральных, на которые можно рассчитывать в той или иной жизненной ситуации, пояснил губернатор Глеб Никитин.

Разработкой калькулятора занималась АНО «Институт демографического развития». Там добавили, что пользователям предстоит ответить на ряд вопросов о составе семьи, возрасте детей, доходах, трудоустройстве и т. д.

В минсоцполитики напомнили, что с 1 июля начинают действовать новые меры поддержки. Это региональный семейный капитал — выплаты областного бюджета, которые в совокупности с федеральным маткапиталом составят 1 млн руб. на каждого вновь родившегося ребенка. И подарок новорожденному — электронный сертификат номиналом 20 тыс. рублей на покупку детских товаров нижегородского производства.

Галина Шамберина