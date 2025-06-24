Республика Алтай перейдет на одноуровневую модель МСУ

Госсобрание — эл курултай приняло в двух чтениях законопроект «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Республике Алтай…». Сессия регионального парламента состоялась 24 июня.

Законопроект, который внес глава республики Андрей Турчак, предполагает переход на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). Согласно документу, муниципалитеты сельского и поселкового уровня будут реорганизованы в территориальные подразделения муниципальных округов, создаваемых вместо районов. Законопроект предусматривает возможность прямых выборов глав округов и дает окружным советам право согласовывать назначение руководителей территориальных отделов (они заменят глав поселений). Кроме того, действующие главы сельсоветов смогут доработать весь срок своих полномочий.

Против законопроекта выступили депутаты от КПРФ, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР, а также часть фракции «Единой России». По их данным, резолюции с призывом сохранить двухуровневую модель приняли большинство советов разного уровня. «Сложившаяся двухуровневая система позволяет решать насущные проблемы селян, позволяет сохранять традиционный сельский уклад. Местная власть ближе к людям»,— заявил, например, председатель комитета госсобрания по аграрной политике, единоросс Рустам Байдалаков.

Но голосов для отклонения законопроекта его противникам е хватило. Реформу поддержало 25 депутатов при 11 против и трех воздержавшихся. Закон устанавливает переходный период для внедрения новой модели, который завершится 31 декабря 2025 года.

Валерий Лавский