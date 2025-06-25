Ставка на районы

Представители крупнейших политических партий Башкирии рассказали «Ъ» о готовности участвовать в максимальном количестве муниципальных выборов, которые пройдут в сентябре. Самым общим пунктом агитации станет поддержка участников СВО, хотя оппозиция хочет реанимировать и «традиционные» темы вроде проблем ЖКХ, здравоохранения и цен на продукты. Политологи уверены, что нынешняя повестка партий вряд ли позволит им как-то выделиться на фоне конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Артур Шайнуров отметил, что КПРФ намерена претендовать на половину мандатов в горсоветы Бирска и Белорецка

Фото: Из личного архива Депутат Артур Шайнуров отметил, что КПРФ намерена претендовать на половину мандатов в горсоветы Бирска и Белорецка

Фото: Из личного архива

В этом году в Башкирии пройдут 134 избирательных кампании, которые завершатся в единый день голосования 14 сентября. На выборах граждане определят судьбу 211 депутатских мандатов в советах городских и сельских поселений, а также округов и районов. Основные выборы пройдут в Бирске и Белорецке, где на кону стоят в общей сложности 40 депутатских мест.

«Единая Россия» примет участие в каждой избирательной кампании, а ее кандидаты будут претендовать на все имеющиеся мандаты, рассказали «Ъ» в пресс-службе регионального отделения. Как минимум десять кандидатов от партии — участники специальной военной операции.

Приоритетом «Единой России» в предвыборной агитации останется поддержка участников СВО и их семей. В числе других пунктов предвыборной программы — усиление роли местных органов власти в решении проблем жителей, а также выстраивание прочной связи между муниципалитетами, региональной и федеральной властью.

Работу по подбору и выдвижению кандидатов начали и «коммунисты». Как рассказал «Ъ» лидер фракции КПРФ в уфимском горсовете Артур Шайнуров, представители партии будут претендовать как минимум на половину мандатов в советы Бирска и Белорецка и Юматовского сельского поселения.

Так же, как и единороссы, компартия намерена сделать акцент на социальные запросы участников СВО и их семей. «Левая» часть программы будет представлена такими темами, как зарплаты трудящихся, цены на продукты, состояние дорог и общественного транспорта, проблемы ЖКХ.

Лидер фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в региональном парламенте Владимир Нагорный выразил уверенность в том, что «основные программные задачи» партии близки абсолютному большинству населения республики. СРПЗП, по его словам, ставит задачу принять участие и получить депутатские мандаты не только в Бирске и Белорецке, но и, например, в Уфимском и Туймазинском районах (там пройдут дополнительные выборы в районные советы).

Башкирское отделение Либерально-демократической партии России — четвертой фракции в нынешнем созыве Курултая — не хочет отставать от федерального тренда и собирается стать второй политической силой после «единороссов» (по данным ВЦИОМ на 15 июня, ЛДПР заняла второе место в электоральном рейтинге, обогнав КПРФ на 2,2%). Для этого партия готовится принять участие во всех избирательных кампаниях, рассказали «Ъ» в реготделении.

Поддержка ветеранов спецоперации, а также патриотическое воспитание молодежи будут одними из ключевых пунктов программы. Кроме того, реготделение представит электорату свой взгляд на демографическую ситуацию, проблемы здравоохранения, социальную, налоговую и экологическую политику в Башкирии, а также развитие детско-юношеского спорта.

Секретарь башкирского реготделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин лишь рассказал «Ъ», что организация будет участвовать в муниципальных выборах. «Обо всех моментах будет известно позже»,— прокомментировал он.

Российская экологическая партия «Зеленые» еще не определилась с кандидатами для кампаний в Бирске и Белорецке, поделилась депутат Курултая от партии Руфина Шагапова. Тем не менее, в основе политической программы, по ее словам, останется экология.

Политолог Николай Евдокимов считает, что выборы, подобные предстоящим в этом году, обычно не интересны ни населению, ни наблюдателям, ни самим политическим партиям. В такой ситуации, по его мнению, основная задача оппозиционных партий — найти собственную нишу и тему, которая позволила бы эффективно привлекать избирателей, однако на сегодня никому это сделать не удалось.

Те же пункты программы, которые партии собираются освещать в ходе нынешних кампаний, по мнению господина Евдокимова, не позволят кому-то из них выделиться на фоне остальных.

По мнению политолога Арсена Шаяхметова, в малых городах и сельской местности у «Единой России» просто не будет конкурентов в медийном пространстве.

«Остальные партии либо рассчитывают на инерционное голосование, либо на традиционный для себя электорат. В этой связи наибольшая эмоциональная связь у людей с КПРФ, она и будет идти традиционно второй, но набирать существенно меньшее число голосов. ЛДПР же после смерти Владимира Жириновского утратила своего харизматичного фронтмена, а новые идеи на местах не предложила — их результаты вместе с другими партиями будут на уровне статистической погрешности»,— прогнозирует эксперт.

Идэль Гумеров